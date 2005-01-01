Львівський артист Микола Санжаревський відповів на звинувачення в сепаратизмі

Артист Львівської опери Микола Санжаревський, звинувачений у сприянні терористичній діяльності, себе сепаратистом не вважає. Керівник балетної школи визнав, що у 2014 році в соцмережах модерував групу Антимайдану і переказував кошти на окуповані території. Однак твердить: зараз припинив таку діяльність. Тим часом СБУ проводить експертизу вилученої у артиста техніки.

Коли розгорівся скандал через публікацію одеської журналістки, звинувачений в сепаратизмі Микола Санжаревський перервав відпустку і з'явився до СБУ. У спецслужбі одразу ж провели обшук у його помешканні та вилучили комп'ютер і телефон.

«Обшук відбувався в рамках раніше відкритого провадження за ст. 258 ч. 3. Це сприяння терористичній діяльності. Під час обшуку в нього була вилучена техніка, яка буде досліджена під час досудового розслідування, яке вже триває», – розповів речник управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

Після спілкування із службою безпеки Микола Санжаревський погодився розмовляти і з журналістами. Артист зізнався, що у 2014 році й справді був проти Революції Гідності. Та навіть модерував у соцмережах паблік, відверто непатріотичного характеру.

«Я займався адмініструванням одної з другорядних сторінок Антимайдану. В своїх постах я жорстко критикував дії окремих політиків», – пояснив артист Львівського театру опери та балету Микола Санжаревський.

Микола Санжаревський каже: коли почалась війна на Донбасі, співчував місцевому населенню. Через старі зв’язки з людьми на окупованих територіях почав збір коштів.

«Був медичний працівник, з яким ми були знайомі, бо я гастролював у Донецьку. Він запевняв, що є брак ліків. Я створив ці гаманці. Допомога мала йти для цивільного населення, але я зрозумів, що інші люди можуть використати за іншим призначенням і зупинив цю всю діяльність. Тоді звернувся з запитом на закриття тих гаманців», – пояснив артист Львівського театру опери та балету Микола Санжаревський.

Тим часом у Львівській опері чекають висновків СБУ. Чи будуть реагувати на діяльність свого артиста та вживати дисциплінарних заходів, наразі не кажуть.

«Стаття журналістки Добровольської нас здивувала. Якщо правда те, що в неї написано, то очевидно викликає обурення проти дій артиста нашого театру, з яким ми працюємо 20 років», – зазначила керівниця літературно-драматичного відділу Львівської опери Надія Труш.

Наразі артист продовжує працювати артистом Львівської опери та арт-директором балетної школи. Саме із нею пов'язаний ще один інцидент. На конкурсі в Білорусі вихованці його школи виступили разом із колективом із самопроголошеної ДНР. Та артист балету пояснює це лише спортивним інтересом.

«Про те, що там бере участь псевдодержавне утворення ДНР ми дізналися за декілька годин до виїзду. Я закинув всю цю роботу в соціальних мережах і зрозумів, щоби не робити в соцмережах, це не є реальним життям і що змінити цю біду, в якій Україна опинилася, просто неможливо. Тому ми сфокусувалися на проектах, які в перспективі допоможуть реінтеграції Донбасу», – підсумував артист Львівського театру опери та балету Микола Санжаревський.

Після висновків експертизи СБУ стане відома подальша доля артиста. Санкція статті, за якою відкрите кримінальне провадження, до 15 років ув'язнення.