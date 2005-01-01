У Дніпрі втретє затримали жінку, яка напала з молотком на бійця АТО в опері

Мешканка Дніпра тричі втікала з-під домашнього арешту

Сьогодні у Дніпрі затримали Марину Меньшикову - жінку, яку двічі відправляли під домашній арешт у справі про напад на учасника АТО в театрі. Як повідомили у місцевій поліції, жінку виявили та затримали під час санкціонованого судом обшуку.

Як зазначається, на початку 2018 року поліцейські дізналися, що Меньшикова знову повернулася в Дніпро, і пішли до неї додому. Двері були зачинені. «Звернулися до суду, отримали санкціонований обшук. Сьогодні разом зі співробітниками ДСНС цей обшук проведено. Вона відмовилася відчинити двері, тому двері ми силою відімкнули, після цього зайшли у квартиру. Вона замкнулася в іншій кімнаті, і її ми відімкнули, затримали жінку і доставили у відділення поліції», - розповіла речниця поліції Анна Старчевська і уточнила, що жінку доставили до Дніпровського відділу поліції, де вирішується питання про її арешт.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2016 року під час вистави в Оперному театрі Дніпра жінка вдарила молотком по голові бійця сил АТО. Вперше її затримали у 2016 році та відправили під домашній арешт. Однак жінка втекла та переховувалася від слідства. Її оголосили у розшук, а вже в жовтні 2017 року знову затримали. Жінка мала перебувати під домашнім арештом, однак вдруге порушила міру запобіжного заходу.

Меньшикова - активна учасниця дніпровських «антимайданів». Вона також збирала гроші для проросійських бойовиків і була внесена в базу даних сайту «Миротворець» як сепаратистка. Після інциденту в театрі та відкриття кримінального провадження Марина Меншикова втекла до Росії.

Проти жінки відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Максимальна санкція статті - виправні роботи на строк до одного року.