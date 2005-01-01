СБУ затримала у Львові адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

Модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР»

Співробітники СБУ у Львівській області затримали адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах. З оприлюдненого фото на сторінці УСБУ Львівщини у Facebook зрозуміло, що йдеться про адміністратора сторінки «Anti Maydan Ukraine» у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».

«Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці, у рамках раніше відкритого СБ України провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, виявили техніку та носії інформації, які будуть передані на експертизу.Триває досудове слідство», – йдеться у повідомленні.

Як писав ZAXID.NET, раніше львівського підприємця Володимира Черевка засудили на три роки умовно за створення і модерування сторінки «Антимайдан Львів» у Вконтакті.