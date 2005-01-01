СБУ провела обшук у квартирі підозрюваного в підтримці «ЛДНР» соліста львівської Опери

Миколу Санжаревського звинуватили у зборі коштів на підтримку «ЛДНР»

Працівники Служби безпеки України ввечері у вівторок, 16 січня, провели обшуки у квартирі соліста львівської опери Миколи Санжаревського. Як повідомив ZAXID.NET речник СБУ Львівщини Олег Александров, під час слідчих дій правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які далі будуть досліджуватися в рамках досудового розслідування.

За словами Олега Александрова, обшуки тривали близько двох годин і сам Микола Санжаревський був присутній під час цих подій. Речник СБУ також уточнив, що Санжаревський спершу прийшов в управління СБУ, а після цього у нього провели обшуки. При цьому слідчі дії проводилися у рамках раніше відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Зазначимо, минулого тижня Миколу Санжаревського публічно звинуватили у підтримці «ЛДНР». Інформація про те, що соліст львівської Опери на своїй сторінці ВКонтакте поширює дописи від сепаратистських спільнот та відверто підтримує самопроголошені республіки «ЛНР» та «ДНР», з'явилася у вівторок, 9 січня. Першою про це написала одеська журналістка та блогерка Олена Добровольська, надавши скріншоти сторінки Миколи Санжаревського. За даними журналістки, чоловік також займався збором грошей для сепаратистських організацій через WebMoney.

Сам Микола Санжаревський заперечив звинувачення у підтримці сепаратистів і невдовзі звернувся до СБУ для проведення перевірки. Сам він заявляє, що втратив доступ до сторінки у Вконтакте.

«Річ в тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще у 2014, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015 або 2016 СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень і моєї причетності до протиправних дій не виявили. Але, судячи з повторного резонансного звинувачення, я вимушений буду запросити нову перевірку (чи щось на кшталт цього), оскільки такі звинувачення можуть знищити все, що я і моя команда створили, та назавжди сплюндрувати моє ім'я. У зв'язку з цим прошу дочекатися мого повернення і походу до інстанцій!» – заявляв у коментарі ZAXID.NET Микола Санжаревський.

Водночас на наступний день після публікації звинувачень керівництво оперного театру також звернулося з офіційним запитом до СБУ.