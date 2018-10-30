Львівський богатир Олег Скавиш потягнув зубами 614-тонний корабель

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 15:53 13420

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Львівський богатир Олег Скавиш уже тягав зубами поїзд, травмай, автобус, сани, віз із гарбузами і навіть літак. А цього разу задумав у незвичний спосіб «перепаркувати» корабель.

Новий рекорд Тягнизуб встановлював на території Іллічівського судноремонтного заводу на Одещині. Судно вагою 614 тонн силач тягнув зубами, вчепившись у сталевий трос. Старший помічник док-майстра Судноремонтного заводу Роман Дрона пояснює: «Якщо так тянути, то завантаження трішки менше, йде вздовж, тобто достатньо для того, щоб потягнути».

Із другої спроби львівський богатир перетягнув корабель на 15 метрів. Ділиться враженнями: «Ніби, все вдалося. Було дуже складно, такі великі дистанції не для людей з моєю комплекцією».

Завдяки незвичному досягненню Олег Скавиш встановив рекорд, який потрапить у Книгу Гіннеса. Є у вчинку богатиря і соціальна складова. Рекордсмен намагається привернути увагу людей до проблем хворих дітей. Усі кошти, зібрані, завдяки цій події, передадуть у фонд допомоги онкохворим дітлахам.

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