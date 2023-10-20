Миколаївський районний суд Львівської області на початку жовтня виніс вирок львів’янину Андрію Перетятку, який сім років тому пограбував водійку на трасі Київ-Чоп. Грабіжник зауважив свою жертву у торговому центрі Львова та переслідував її автомобілем понад 30 км за місто, де вчинив з нею ДТП, щоб пограбувати. Йому призначили покарання у вигляді 11 років та трьох місяців тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у жовтні 2016 року увечері раніше неодноразово судимий за грабежі Андрій Перетятко разом зі своїм знайомим побачили потерпілу у торговельному центрі «Вам» поблизу ринку «Південний» у Львові. Жінка здійснювала розрахунки в банку. Тоді в них виник задум її пограбувати.

Коли жінка сіла в машину Chevrolet Aveo та поїхала за місто трасою Київ-Чоп, чоловіки переслідували її своїм авто понад 30 км аж до з’їзду у село Луб’яна колишнього Миколаївського району. Там грабіжники підрізали автомобіль жертви своїм ВАЗ-21103 та вчинили ДТП.

Після цього Андрій Перетятко підійшов до автомобіля водійки, через відчинене вікно завдав їй кілька ударів рукою в голову, а його товариш, який наразі невстановлений слідством, вирвав з рук жінки сумку, у якій було 7000 євро, 400 доларів США, 6 тис. грн та наручний годинник марки «Ісе». Також вирвав з салону авто відеореєстратор.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, хоча змінював позицію щодо визнання суми викрадених коштів та заявляв, що не бив потерпілу.

Суддя Володимир Павлів визнав Андрія Перетятка винним у вчиненні грабежу в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). На підставі поглинання вироків йому призначено покарання у вигляді 11 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також засуджений має компенсувати постраждалій матеріальну шкоду 214 тис. грн та моральну шкоду у сумі 50 тис. грн. На цей вирок ще може бути подана апеляція.

На момент винесення цього вироку Андрій Перетятко вже відбував покарання за умисне вбивство, вчинене у 2018 році. Тоді він розстріляв на вул. Науковій чоловіка. Відповідно до вироку Миколаївського райсуду, строк відбування покарання йому рахуватимуть з моменту його фактичного затримання у червні 2018 року.