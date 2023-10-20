Львівський грабіжник понад 30 км переслідував жертву та вчинив з нею ДТП
Засуджений за вбивство Андрій Перетятко отримав ще один вирок за грабіж
Миколаївський районний суд Львівської області на початку жовтня виніс вирок львів’янину Андрію Перетятку, який сім років тому пограбував водійку на трасі Київ-Чоп. Грабіжник зауважив свою жертву у торговому центрі Львова та переслідував її автомобілем понад 30 км за місто, де вчинив з нею ДТП, щоб пограбувати. Йому призначили покарання у вигляді 11 років та трьох місяців тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами справи, у жовтні 2016 року увечері раніше неодноразово судимий за грабежі Андрій Перетятко разом зі своїм знайомим побачили потерпілу у торговельному центрі «Вам» поблизу ринку «Південний» у Львові. Жінка здійснювала розрахунки в банку. Тоді в них виник задум її пограбувати.
Коли жінка сіла в машину Chevrolet Aveo та поїхала за місто трасою Київ-Чоп, чоловіки переслідували її своїм авто понад 30 км аж до з’їзду у село Луб’яна колишнього Миколаївського району. Там грабіжники підрізали автомобіль жертви своїм ВАЗ-21103 та вчинили ДТП.
Після цього Андрій Перетятко підійшов до автомобіля водійки, через відчинене вікно завдав їй кілька ударів рукою в голову, а його товариш, який наразі невстановлений слідством, вирвав з рук жінки сумку, у якій було 7000 євро, 400 доларів США, 6 тис. грн та наручний годинник марки «Ісе». Також вирвав з салону авто відеореєстратор.
У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, хоча змінював позицію щодо визнання суми викрадених коштів та заявляв, що не бив потерпілу.
Суддя Володимир Павлів визнав Андрія Перетятка винним у вчиненні грабежу в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). На підставі поглинання вироків йому призначено покарання у вигляді 11 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також засуджений має компенсувати постраждалій матеріальну шкоду 214 тис. грн та моральну шкоду у сумі 50 тис. грн. На цей вирок ще може бути подана апеляція.
На момент винесення цього вироку Андрій Перетятко вже відбував покарання за умисне вбивство, вчинене у 2018 році. Тоді він розстріляв на вул. Науковій чоловіка. Відповідно до вироку Миколаївського райсуду, строк відбування покарання йому рахуватимуть з моменту його фактичного затримання у червні 2018 року.