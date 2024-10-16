На форумі обговорить можливості міжнародної співпраці

У Львові 25-26 листопада відбудеться другий Львівський форум муніципального партнерства, який присвячений міжнародній співпраці. Інститут Просвіти запрошує громади України подати заявки на стипендію, яка покриває участь у заході. Щоб отримати стипендію потрібно до 1 листопада заповнити заявку за посиланням. Результати відбору організатори повідомлять 5 листопада.

На цьогорічному форумі говоритимуть про роль партнерств на локальному рівні під час відновлення країни, можливості шведсько-української співпраці, найкращі практики міжмуніципальних партнерств, європейську інтеграцію тощо. Спікерами заходу стануть представники громад України, Європи, офіси програм країн Європи, які підтримують Україну.

Зазначимо, що організатором форуму є ініціатива Cities4Cities | United4Ukraine у межах діяльності ГО «Інститут Просвіти» за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Додамо, що Львівський форум міжмуніципального партнерства, який відбудеться вдруге, просуває ідеї міжмуніципального партнерства між муніципалітетами в Україні та ЄС. Громади комунікують для обміну найкращими практиками, посилення співпраці, відкриття можливостей для швидкого відновлення після російської війни та європейської інтеграції України на місцевому рівні.