Курс навчає та дає інструменти, які допомагають громадам вийти на новий рівень менеджменту проєктів та міжнародної співпраці

Представників місцевих громад запрошують пройти безкоштовний курс з проєктного менеджменту. Навчання відбувається онлайн і зараз його проходить уже близько 1000 людей.

Cities4Cities | United4Ukraine запустили онлайн-курс з проєктного менеджменту для міжнародних проєктів. Курс навчає та дає інструменти, які допомагають громадам вийти на новий рівень менеджменту проєктів та міжнародної співпраці. Онлайн курс створено в рамках діяльності ГО «Інститут Просвіти» за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Серед спікерів курсу: Маркіян Дацишин, консультант з питань розвитку громад і управління проєктами, Марта Супрун, екcпертка з міжнародної співпраці Cities4Cities | United4Ukraine, Андрій Павлів, начальник управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради, Юлія Грицку, радниця віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Одним із спікерів курсу є також заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він розповів про важливість проєкту, навівши приклад будівництва трамвайної колії у рамках проекту екосистеми людяності Unbroken: «Нова трамвайна колія має з’єднати промислову зону міста з районом, де розташовані медичні заклади, протезна майстерня та реабілітаційний центр для поранених українців Unbroken. Будівництво такої інфраструктури має конкретну мету і є важливим навіть під час війни, адже воно покращує доступність до важливих медичних послуг. Це не просто про доступність до віддаленого району».

Academy Cities4Cities – освітня ініціатива для українських громад. Близько 5000 представників муніципалітетів навчаються на онлайн-курсах:

Міжнародна співпраця для громад

Євроінтеграція для українських муніципалітетів

Взаємодія між цивільною владою та вйськовими

Проєктний менеджмент у громаді.

Довідка:

ГО «Інститут просвіти» – громадська організація, заснована у 2017 році. Головна мета діяльності - проведення просвітницької діяльності в галузі міжнародної політики та безпеки, публічного адміністрування, урбаністики та економіки.

Інститут є засновником та організатором Львівського безпекового форуму, співорганізатором Lviv Urban Forum та Львівського форуму міжмуніципального партнерства.

З 2022 року у співпраці з Cities4Cities United4Ukraine за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Зміцнення громадської довіри (UCBI)” розпочав організацію партнерських форумів для українських та іноземних муніципалітетів в Польщі та Німеччині, які сприяли встановленню відносин між муніципалітетами України та ЄС.

В 2023 році став співорганізатором Академії Cities4Cities, яка створює навчальні програми для представників українського місцевого самоврядування.

Ініціатива Cities4Cities | United4Ukraine допомагає українським громадам налагоджувати міжмуніципальні партнерства з муніципалітетами країн Європи. Започаткована SALAR International, міською владою Львова (Україна), містом Зіндельфінген (Німеччина) під егідою Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. З 2024 року Sities4Cities | United4Ukraine є частиною флагманської програми Швеції по співпраці у сфері реформ – Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні».