Навчання, проживання та харчування учасниць покриє проєкт Reskilling Ukraine

В Україні стартує програма навчання жінок з управління будівельною технікою. Про це повідомило Міністерство економіки 25 вересня.

Учасниці програми Iron Women зможуть пройти навчання:

на операторок екскаватора;

на водійок фронтального навантажувача.

Пілотна програма складається з теоретичного онлайн-курсу та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment. Серед іншої техніки – перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Наприкінці навчання учасниці пройдуть професійну атестацію на отримання кваліфікації «машиніст екскаватора п’ятого розряду» та «водій навантажувача четвертого розряду». Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування, зазначає Мінекономіки.

Взяти участь у програмі можуть повнолітні жінки, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Навчання, проживання та харчування у межах програми Iron Women покриють коштом проєкту Reskilling Ukraine. Реалізуватиме проєкт Reskilling Ukraine шведська неприбуткова організація Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group.

Саме навчання розпочнеться у жовтні цього року. Для участі в програмі необхідно до 6 жовтня подати заявки за посиланням.

До слова, влітку повідомлялось, що ООН в Україні безплатно навчатиме жінок водити міський та комунальний транспорт. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тис. співробітників.