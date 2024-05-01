Бажаючі зможуть отримати майже усі категорії

Тернопільська міська рада оплатить курси водіння мобілізованим військовослужбовцям. Безкоштовно навчитися водити також зможуть і звільненні з ЗСУ ветерани. Відповідне рішення прийняли 1 травня на засідання виконавчого комітету.

В Тернопільській міській раді повідомили, що рамках спеціальної програми підтримки військовослужбовців започаткували ще одну ініціативу. Мобілізовані та демобілізовані бійці ЗСУ зможуть безкоштовно пройти курси водіння транспорту. Для цього потрібно бути офіційно зареєстрованим в Тернопільській територіальній громаді та принести пакет документів.

Під час навчання бажаючі зможуть отримати майже усі категорії, або перездати на іншу категорію. «Мобілізовані та демобілізовані військовослужбовці можуть проходити підготовку або перепідготовку водіїв категорій: А, В, С1,С, Д1, Д, ВЕ, СЕ. Навчання відбуватиметься на базі комунального підприємства «”Автошкола” Міськавтотранс» у Тернополі», – повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 1 травня.

Гроші на підготовку водіїв-військовослужбовців виділив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Фінансування відбуватиметься з міського бюджету. Звернутися бажаючі можуть за номером телефону: м. 067 372 4224.

Додамо, що в Тернополі середня вартість курсів водіння стартує від 17 тис. грн. Загалом в Тернополі є 7 автошкіл.