Спеціалізоване устаткування отримали представники 7 прикордонного Карпатського загону

У середу, 10 липня, у межах проєкту Guardian Львівський ІТ кластер передав прикордонникам сучасне обладнання. Це вже шоста партія техніки для потреб Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Спеціалізоване устаткування отримали представники 7 прикордонного Карпатського загону. Загальна вартість оснащення — 2,5 млн грн. Військових забезпечили системами відеоспостереження, моніторами, приладами зберігання та накопичення інформації, мережевим обладнанням.

«Захист держкордону є одним із пріоритетів для нашого фонду. Ініціатива Guardian покликана підвищити рівень підготовки і ефективності роботи прикордонників та покращити умови праці особового складу. Йдеться про цифровізацію процесів контролю та охорони держкордону не лише на західному напрямку, а й на півночі», – наголосив CEO Львівського ІТ кластера Степан Веселовський.

У зоні відповідальності Львівського прикордонного загону перебуває близько 290 км державного кордону. Нове оснащення дозволить створити ще один центр управління службою, що покращить ефективність роботи прикордонників. Військові зможуть виявляти ворожі цілі та оперативно реагувати на загрози, завдяки сучасним засобам.

«Центр управління службою дозволяє стежити за обстановкою на держкордоні на відстані до трьох кілометрів у будь-який час доби. Завдяки системам відеоспостереження та іншому технологічному оснащенню, ми можемо контролювати ситуацію на кордоні та в пунктах пропуску дистанційно, без залучення особового складу. Ми вдячні Львівському ІТ кластеру за підсилення нашої технічної складової, адже якість обладнання справді вражає», – розповів представник ДПСУ Олег Трофіменко.

Реалізація проєкту Guardian відбувається у межах ініціативи Victory Projects у співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією.

«Прикордонники 7-го Карпатського загону несуть службу не лише у Західному регіоні. Вони мають постійні ротації у найгарячіші точки лінії фронту. Відтак частина обладнання поїде на східний напрямок», – додав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівський ІТ кластер започаткував проєкт Guardian у травні 2023 року. Відтоді спільнота скерувала на потреби Західного регіонального управління ДПСУ близько 14 млн грн. Охоронців кордону забезпечили, зокрема, РЕБами, FPV-дронами, VR-окулярами, 3D-принтерами, терміналами Starlink, сучасними комп'ютерами, пультами дистанційного керування та іншим мультимедійним обладнанням. Загалом від початку повномасштабного вторгнення спільнота Львівського ІТ Кластера спрямувала на Victory Projects близько 126 млн грн.