Львівський музичний фестиваль «Віртуози» опублікував програму

Щороку оркестри Львівської національної філармонії виступають із зірковими солістами та під керівництвом відомих диригентів

У четвер, 16 травня, у Львові стартує Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», один із найпопулярніших та найстаріших українських музичних фестивалів незмінним організатором якого є Львівська національна філармонія.

На фестивалі виступають музиканти з усього світу, представлено чимало стилів академічної музики: від бароко до імпресіонізму, від романтизму до джазу.

Кожен фестиваль має свої традиції, «своїх» виконавців. І «Віртуози» – не виняток.

Щороку оркестри Львівської національної філармонії – Академічний симфонічний оркестр, Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» та «INSO-Львів», виступають із зірковими солістами та під керівництвом відомих диригентів.

«Цього року буде грандіозне відкриття! На слухача чекає твір, який, з одного боку, є одним з найулюбленіших серед шанувальників класичної музики і досить часто виконується. Проте, з іншого боку – ця музика є викликом, надвисокою планкою для кожного виконавця. Отже, відкриваємо фестиваль колосальним Потрійним концертом для скрипки віолончелі і фортепіано Людвіга ван Бетховена! Солістами цього дійства буде чудове міжнародне тріо, кожен з учасників якого тісно пов'язаний зі Львовом: знаменитий скрипаль Олег Каськів, не менш відомий і талановитий молодий піаніст Андрій Драган та неймовірний віолончеліст Алессіо Піанеллі з Італії», - розповів генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Але напередодні, 15 травня, відбудеться «Віртуози 38. preOpening & Magic Flute». Це камерний концерт, на якому «Віртуози Львова» зіграють разом з флетистом Яношем Балінтом, (Угорщина).

На слухачів чекає: 28 концертів, учасниками фестивалю будуть виконавці з 15 країн світу.

У фестивалі візьмуть учать: 20 диригентів, 59 солістів, 2 етно-колективи, 8 хорів.

У неділю, 19 травня, вперше в Україні прозвучить дуже відома у світі симфонічна поема «Куллерво» Яна Сібеліуса. Виконуватимуть цей твір, поряд із українськими музикантами, шведські колеги. Для виконання шедевру Сібеліуса зі Швеції до Львова приїдуть Чоловічий хор Університету м. Лунд, Марія Форсстрьом - сопрано, Габріель Суованен - баритон. Загалом, симфонію «Куллерво» будуть виконувати більше 120 музикантів.

Через тиждень, 26 травня, до Львова приїде майже повний склад Вроцлавської національної філармонії! На сцену вийдуть Бароковий оркестр та Національний хор Народового Форуму Музики міста Вроцлав аби виконати одне з найграндіозніших творінь всіх часів Месу сі-мінор Йогана Себастьяна Баха.

І ще одна українська прем’єра відбудеться у середу, 5 червня. Ораторія «Рай і Пері» Роберта Шумана виконають Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, Галицький камерний хор і Хор «Глорія», а також Штефі Лєманн (сопрано) і Мартін Латке (тенор).

У неділю, 9 червня, завітає змішаний хор з Нюрнберга (Німеччина), що налічує більше 100 виконавців. Цей колектив разом із Академічним камерним оркестром «Віртуози Львова» виконуватимуть ще одну прем’єру в Україні: ораторію «Ілія» Фелікса Мендельсона-Бартольді.

Окрім цих масштабних проектів протягом фестивалю відбудеться ще багато цікавих подій.

Триватиме фестиваль до 9 червня. Повну програму можна побачити тут.