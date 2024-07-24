Правоохоронці викрили львівського лікаря-онколога, який вимагав та отримав 1500 доларів за проводження групи інвалідності. За ці гроші медик мав вплинути на фахівців міжрайонного спеціалізованого онкологічного МСЕК №1 КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи».

Як стало відомо ZAXID.NET, 60-річний лікар-онколог 5-ї міської поліклініки Львова 15 липня 2024 року отримав 1500 доларів хабара за вплив на фахівців міжрайонного спеціалізованого онкологічного МСЕК №1 КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи». За хабар чоловіку мали продовжити третю групу інвалідності.

Відомо, що 1500 доларів хабара медик отримав біля поліклініки, а обшуки проводились у його службовому кабінеті. Затриманий працює у поліклініці на неповну ставку.

Після отримання хабара медика затримали правоохоронці, йому повідомили про підозру за ч.2 ст.369-2 ККУ. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – нічний домашній арешт.