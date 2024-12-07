Залізничний районний суд Львова виніс вирок лікарю-онкологу Ігорю Бекару за хабарництво. Він взяв 1500 доларів за вплив на посадовців МСЕК для продовження групи інвалідності. Суд призначив медику 68 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, лікар-онколог 5-ї міської клінічної поліклініки Львова Ігор Бекар 15 липня отримав 1500 доларів хабаря за вплив на посадовців Міжрайонної спеціалізованої онкологічної МСЕК №1. За хабар медики мали продовжити третю групу інвалідності для чоловіка.

Після передачі грошей лікаря затримали і щодо нього порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). У суді він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Іванна Іванюк, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 68 тис. грн штрафу. 1500 доларів хабаря мають повернути СБУ. Вирок ще можна оскаржити.