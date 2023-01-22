Павло Баль почав займатися лижними перегонами та біатлоном після високої ампутації кінцівок

Спортсмен Львівського «Інваспорту» Павло Баль виборов бронзу чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, що триває у Швеції. Він показав третій результат у лижних перегонах на 18 км, поступившись тільки представникам Канади та Італії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький 22 січня.

36-річний Павло Баль родом з Мостищини, до львівського обласного центру «Інваспорт» прийшов після високої ампутації кінцівок. Тут йому запропонували кілька видів спорту, і він обрав саме лижні перегони та біатлон. Минулоріч він став чемпіоном світу з біатлону в індивідуальній гонці на 12,5 км, а також у лижній змішаній мікс-естафеті на 2,5 км.

«Торік Управління молоді та спорту Львівської ОДА придбало для Павла спеціальний велосипед – хендбайк, завдяки тренуванням на якому спортсмен зможе виступати і у велоперегонах серед людей з ураженням опорно-рухового апарату», – додав Максим Козицький.

Крім того, як пише «Суспільне.Спорт», золото на чемпіонаті світу з біатлону виграв Олександр Казік у спринті, ще дві бронзи в біатлонних змаганнях принесли параспортсмени Сергій Романюк та Богдана Конашук. Загалом у чемпіонаті світу цьогоріч змагаються інваспортсмени з 19 країн.