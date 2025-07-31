Юрій Садига під час відпочинку на Шацьких озерах врятував жінку, що тонула

Перебуваючи поза службою, львівський патрульний Юрій Садига врятував життя жінки, що тонула. Інцидент трапився під час відпочинку на Світязі. Правоохоронцю вдалося врятувати 36-річну жінку з Яворівського району Львівщини.

Як розповіли у четвер, 31 липня, у патрульній поліції Львівщини, Юрій Садига відпочивав біля озера, коли раптом помітив відпочивальницю, яка тонула. Вона вже встигла наковтатися води.

«Небайдужі витягнули постраждалу на катамаран і доставили до берега. Юрій одразу підбіг до непритомної жінки – її серце зупинилося. Поліцейський розпочав серцево-легеневу реанімацію», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Жінка опритомніла, проте, коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, вона знову перестала дихати. Патрульний продовжив реанімаційні заходи та до приїзду медиків стабілізував її стан.

Після цього відпочивальницю госпіталізували, її життю вже нічого не загрожує. У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що подія трапилася на озері Світязь у селі Пульмо Шацької громади, де патрульному вдалося повернути до життя 36-річну мешканку Яворівщини.