У коробках були понад 4 тис. флаконів сиропу «Новірин»

У неділю, 15 вересня, на Закарпатській митниці у вантажівці львівського перевізника виявили понад 4 тис. флаконів дитячого противірусного сиропу «Новірин». Ліки в Україну намагалися завезти під виглядом продуктів харчування.

Як повідомили у Закарпатській митниці 16 вересня, контрабанду виявили у пункті пропуску «Чоп – Захонь», на кордоні з Угорщиною. Львівський перевізник, повертаючись з Євросоюзу на вантажному автомобілі, під час проходження митного контролю надав товаросупровідні документи на переміщення консолідованого товару на 29 вантажних місць. Але під час зважування фури з товаром митники виявили порушення, і після розвантаження виявили додаткові палети.

«Під виглядом продуктів харчування (вин, чіпсів, сирів, вафель та ін.), водій за кордоном дозавантажив 3 палети із 108 коробками лікарських противірусних засобів та намагався непомітно завезти їх на митну територію України для подальшого комерційного збуту. У коробках знаходилися 4320 шт. флаконів сиропу «Новірин» , орієнтовна вартість яких сягає понад мільйон гривень», – розповіли на митниці.

Ліки вилучили, їх вартість встановить експертиза. На перевізника склали протокол за подання митному органу документів з неправдивими відомостями щодо кількості вантажних місць, асортименту товару та його вартості. Санкція статті передбачає від 50 до 100% штрафу від незадекларованого товару, за рішенням суду його можуть конфіскувати.