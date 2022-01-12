Вартість реанімобіля для транспортування передчасно народжених немовлят 5 млн грн

Львівський обласний клінічний перинатальний центр запрошує усіх охочих долучитися до важливої справи – придбання реанімобіля для передчасно народжених немовлят. Тож запрошують до участі в аукціоні, на якому продаватимуть твори мистецтва. Виручені кошти витратять на придбання реанімаційного автомобіля. Аукціон відбудеться 28 січня у перинатальному центрі, що розташований на вул. Дж. Вашингтона, 6.

Кошти від продажу картин витратять на придбання реанімаційного автомобіля. Його вартість – приблизно 5 млн грн.

«Для транспортування передчасно народжених немовлят, які потребують допомоги, із далеких важкодоступних населених пунктів існують спеціальні реанімобілі. У цих авто для малечі створені умови, які максимально наближені до лона матері. У нашому центрі, на жаль, такої машини поки немає. Але магія Різдва дарує нам віру в диво!», – повідомила директорка Перинатального центру Марія Малачинська.

Фото прінт-скріни з відео-презентації перинатального центру

Аукціон проведуть у п’ятницю, 28 січня, о 17:00 у конференц-залі медзакладу.

Також Марія Малачинська розповіла, що незабаром буде відкрито реєстрацію на подію та оголошено лоти. Наразі не повідомляють кількості та авторів творів, які планують виставити на аукціон.

Марія Малачинська у коментарі ZAXID.NET розповіла, що на аукціон виставлять роботи не лише львівських авторів. Наразі тривають остаточні погодження. Детальнішу інформацію оприлюднять на сторінці медзакладу у Facebook.