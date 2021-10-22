Із 26 до 30 жовтня загальну виставку всіх мистецьких творів представлять у Нацмузеї

Із 19 до 30 жовтня у п’яти галереях Львова та у Національному музеї Андрея Шептицького будуть експонуватись мистецькі твори, які створили діти спільно з українськими художниками. А вже з 26 до 30 жовтня загальну виставку всіх мистецьких творів представлять у приміщенні Національного музею. Згодом усі ці роботи можна буде придбати на щорічному благодійному аукціоні «Споріднені», який запланований на 31 жовтня. Кожен охочий зможе придбати роботи та долучитися до творення щасливого майбутнього дітей, які зростають без рідних.

Допомагали дітям у створенні робіт митці Міра Бачкур, Людмила Давиденко, Ольга Пильник, Олена Каїнська, Юрій Коваль, Лесь Панчишин та інші. Роботи, які вони спільно створили, можна оглянути у Арт-центрі «Дзиґа»на вул. Вірменській, 35, Львівському муніципальному центрі на вул. Стефаника, 11, PM Gallery на вул. Миколи Коперника, 17, Я Галереї, що на вул. Шота Руставелі, 8 та Нацмузеї на просп. Свободи, 20.

Фото БФ «Рідні»

«Проект “Споріднені” показує, наскільки важливо для дітей мати наставників та безпечних дорослих, які зможуть ділитися своїм досвідом, знаннями та давати їм свою підтримку, сили і напрямок, щоб рухатися вперед до своїх мрій», – розповіла керівниця фонду Мар’яна Романяк.

До слова, зібрані минулого року під час аукціону кошти скерували на облаштування майстерок для вихованців ліцею «Просвіта» ЛМР та створення мистецького простору у реабілітаційному центрі «Мрія» на вул. Лисенка у Львові.

Благодійний проект «Споріднені» створений благодійним фондом «Рідні». Реалізується за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», арт-центру «Дзиґа» та Галереї 101. Мета проекту – об’єднати таланти відомих митців, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки.

Деталі за посиланням на сайті благодійного фонду «Рідні».