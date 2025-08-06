Ділянка розташована впритул до траси

Зимноводівська сільська рада продала ділянку під забудову за понад 14 млн грн. Землю купив львівський підприємець Ігор Дропа.

Йдеться про ділянку площею 0,66 га, що належить до земель житлової та громадської забудови та призначена для будівництва торгових площ. Її виставили на продаж на онлайн майданчику «Прозоро. Продажі» 4 липня зі стартовою ціною 8,2 млн грн.

Аукціон провели 5 серпня. У торгах брали участь двоє підприємців – Ігор Дропа та Марія Панцюк. Найвищу ціну за лот запропонував Ігоор Дропа – понад 14 011 011,11 грн. Невдовзі Зимноводівська сільська рада підпише з підприємцем договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, на Ігоря Дропу зареєстрована низка будівельних компаній у Львові, серед яких ТОВ «Девелоперська компанія “Кредо”», ТзОВ «Вертикаль Захід Буд» та інші.

Серед іншого, Ігор Дропа є директором та власником ПП «Вір-Західбуд», що займалося реконструкцією трамвайного депо на вул. Промисловій у Львові.