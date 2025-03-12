З 2021 року ЦНАП у Зимній Воді функціонує в будівлі сільської ради

Зимноводівська сільська рада біля Львова оголосила тендер на будівництво адмінбудівлі нового Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) з очікуваною вартістю робіт майже 45 млн грн. Це не перший масштабний проект будівництва в Зимній Воді за останній рік.

Як зазначається в оголошенні, оприлюдненому на майданчику публічних закупівель 10 березня, новий ЦНСП на вул. Володимира Великого у центрі села Зимна Вода планують збудувати до кінця 2026 року. Неподалік нового будівництва розташовані дитячий садок та церква Петра і Павла.

Тендер на визначення підрядника має відбутися 25 березня. Очікувана вартість робіт становить майже 45 млн грн. У тендерній документації не оприлюднені технічні характеристики майбутньої будівлі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Зимноводівська сільрада за результатами тендеру уклала договір з ТОВ «Львівпроект» на будівництво нового Центру громадської безпеки за понад 39 млн грн. Центр громадської безпеки мають збудувати до серпня 2025 року.

Варто зауважити, що Зимноводівська громада належить на найбагатних громад в області. За підсумками першого кварталу 2024 року громада очолювала рейтинг фінансово спроможних громад Львівщини.