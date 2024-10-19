Зимноводівська ОТГ з 20-ма тис. мешканців є однією з найбагатших в області і фінансуватиме будівництво зі свого бюджету

Зимноводівська сільрада 8 жовтня уклала договір із ТОВ «Львівпроект» на будівництво в селі Центру громадської безпеки. Договір оприлюднений на сторінці тендеру в системі електронних закупівель Prozorro.

16 жовтня у договір внесли зміни, в яких «привели у відповідність кошторисний рахунок». Сума договору становить 39,3 млн грн. Із них кошторисний прибуток підрядника – усього 380 тис. грн.

У 2024 році на роботи витратять 5 млн. Загалом Центр громадської безпеки мають збудувати до 1 серпня 2025 року. Гарантійний термін експлуатації будівлі – 10 років.

Центр мають збудувати біля Зимноводівського цвинтаря. У коментарі ZAXID.NET перший заступник сільського голови Назар Гнатишин раніше розповів, що у двоповерховій будівлі працюватимуть пожежники, медики й комунальники.

«У центрі будуть ангари для пожежників, швидкої та поліції. Одна частина центру буде для медицини катастроф. Крім цього, там перебуватиме частина комунального підприємства, яке розмістить свою техніку. Роботи фінансуємо з місцевого бюджету. На 2024 рік передбачили 5 млн грн», – сказав Назар Гнатишин.

ТОВ «Львівпроект» зареєстроване у Львові 8 років тому і працює в сфері архітектури та будівництва. Його засновниками і власниками є львів’яни Олена Юрчук, Олександр Уманець, Ганна Петровська та Віталій Дементьєв.

Олена Юрчук і Віталій Дементьєв є бізнес-партнерами львівського підприємця Олександра Смірнова, цивільного чоловіка колишньої депутатки ЛМР Ірини Сердюк.

Тендерна історія ТОВ «Львівпроект» за минулі роки відсутня. Востаннє компанія отримала підряд на 520 тис. грн від театру «Воскресіння». Це було ще в 2018 році. За роки роботи компанія отримала державні підряди на суму усього 1,46 млн грн. Усі вони стосувалися поточних ремонтів в театрі «Воскресіння», окрім одного – на купівлю дверей Львівською оперою на 180 тис. грн. У 2022 і 2023 році чистий дохід компанії становив 14 і 16 млн грн відповідно. У 2020 році – 6 млн грн, а в 2021 компанія не заробила нічого.

Водночас ТОВ «Львівпроект» є підрядником ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» на будівництво багатоповерхівки на вул. Героїв Майдану, 17а.

Зимноводівська сільрада двічі оголошувала тендер на будівництво Центру громадської безпеки в селі. В обох брали участь ТОВ «Львівпроект» і ТОВ «Будівельна компанія Захід нео буд». На перших торгах, що відбулися 10 червня, сільрада відхилила обидві пропозиції.

За результатами других торгів 5 серпня, «Захід нео буд» запропонував нижчу ціну – 39,1 млн грн. Але його пропозицію відхилили через протерміновану довідку в тендерній документації. Тоді переможцем визнали ТОВ «Львівпроект», що запропонувало збудувати Центр за 39,2 млн грн. Проте після оголошення Зимноводівської сільради про намір укласти договір з переможцем, ДАСУ розпочала моніторинг закупівлі. В результаті, ДАСУ постановила скасувати результати торгів через претензії до наявності в ТОВ «Львівпроект» точно такої техніки, як ідеться в тендерній пропозиції. Після цього Зимноводівська сільрада подала позов проти ДАСУ.