Сільрада Зимної Води просить суд скасувати висновок ДАСУ про моніторинг закупівлі

Сільська рада Зимноводівської ОТГ біля Львова подала позов в суд на західне управління Держаудитслужби (ДАСУ) через тендер на будівництво в Зимній Воді Центру громадської безпеки. Відповідна позовна заява зареєстрована у Львівському окружному адміністративному суді. Провадження за нею відкрите 8 жовтня.

У позовній заяві Зимноводівська сільрада просить суд визнати протиправним і скасувати висновок ДАСУ про результати моніторингу процедури закупівлі.

У висновку ДАСУ зобов’язує скасувати рішення про визнання переможцем торгів ТОВ «Львівпроект». Вона аргументує це тим, що фірма не надала інформацію про наявність у неї саме такої техніки, яка вказана в технічному завданні до тендеру – екскаватори «драглайн» або «зворотна лопата».

У сільраді говорять, що, відповідно до законодавства про публічні закупівлі, підрядник може виконувати роботу альтернативною технікою. На підтвердження там наводять рішення Антимонопольного комітету у подібних справах. Також керівництво Зимноводівської ОТГ додає, що ДАСУ не має повноважень, щоб зобов’язати сільраду скасувати результати торгів.

Зимноводівська сільрада вже двічі оголошувала тендер на будівництво Центру громадської безпеки в селі. В обох брали участь ТОВ «Львівпроект» і ТОВ «Будівельна компанія Захід нео буд». На перших торгах, що відбулися 10 червня, сільрада відхилила обидві пропозиції.

За результатами других торгів 5 серпня, «Захід нео буд» запропонував нижчу ціну – 39,1 млн грн. Але його пропозицію відхилили через протерміновану довідку в тендерній документації. Тоді переможцем визнали ТОВ «Львівпроект», що запропонувало збудувати Центр за 39,2 млн грн. Проте після оголошення Зимноводівської сільради про намір укласти договір з переможцем, ДАСУ розпочала моніторинг закупівлі.

Центр мають збудувати біля Зимноводівського цвинтаря. У коментарі ZAXID.NET перший заступник сільського голови Назар Гнатишин раніше розповів, що у двоповерховій будівлі працюватимуть пожежники, медики й комунальники.

«У центрі будуть ангари для пожежників, швидкої та поліції. Одна частина центру буде для медицини катастроф. Крім цього, там перебуватиме частина комунального підприємства, яке розмістить свою техніку. Роботи фінансуємо з місцевого бюджету. На 2024 рік передбачили 5 млн грн», – сказав Назар Гнатишин.

ТОВ «Львівпроект» зареєстроване у Львові 8 років тому і працює в сфері архітектури та будівництва. Його засновниками і власниками є львів’яни Олена Юрчук, Олександр Уманець, Ганна Петровська та Віталій Дементьєв.

Олена Юрчук і Віталій Дементьєв є бізнес-партнерами львівського підприємця Олександра Смірнова, цивільного чоловіка колишньої депутатки ЛМР Ірини Сердюк.

Тендерна історія ТОВ «Львівпроект» за минулі роки відсутня. Востаннє компанія отримала підряд на 520 тис. грн від театру «Воскресіння». Це було ще в 2018 році. За роки роботи компанія отримала державні підряди на суму усього 1,46 млн грн. Усі вони стосувалися поточних ремонтів в театрі «Воскресіння», окрім одного – на купівлю дверей Львівською оперою на 180 тис. грн. У 2022 і 2023 році чистий дохід компанії становив 14 і 16 млн грн відповідно. У 2020 році – 6 млн грн, а в 2021 компанія не заробила нічого.