Далібора Добуша затримали в центрі Львова у вересні 2021 року

Галицький районний суд змінив запобіжний захід громадянину Чехії Далібору Добушу, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства, арештувавши його для екстрадиції в Чехію. Він був оголошений у розшук Інтерполом ще у 2020 році та півтора року переховувався в Україні. Восени 2021 року його затримали в центрі Львова.

44-річного Далібора Добуша львівські поліцейські затримали в центрі Львова ще 9 вересня 2021 року. Його оголосив у розшук Інтерпол за вчинення сексуального насильства та вимагання на території Чехії.

За два роки суд кілька разів змінював йому запобіжний захід. Спершу суд його арештував на термін, доки не надійде запит на екстрадицію. Згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт та особисте зобов’язання.

У 2023 році львівська прокуратура отримала від Міністерства юстиції Чеської Республіки запит на екстрадицію Далібора Добуша. У запиті зазначається, що у провадженні Окружного суду у міста Чеський Крумлов перебуває кримінальна справа Далібора Добуша за обвинуваченням за статтями про сексуальне зловживання та загрозу вихованні дитини Кримінального кодексу Чехії. Ордер на його арешт виданий ще у січні 2020 року, однак весь цей час він переховувався в Україні.

29 травня слідчий суддя Галицького районного суду Львова Віталій Стрельбицький змінив запобіжний захід щодо Далібора Добуша з особистого зобов`язання на тримання під вартою для забезпечення екстрадиції терміном на 60 днів. Згідно з запитом чеської прокуратури, видати порушника Україна має до 19 червня 2023 року.