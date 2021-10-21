У посилці зі США виявили незадекларовані золоті прикраси

Галицький районний суд Львова конфіскував золоті прикраси, які навесні цього року виявили працівники Львівської митниці у посилці зі США. Конфісковані прикраси передали у власність держави.

У квітні цього року у підрозділ митного оформлення «Львів-поштовий» надійшла посилка зі США, адресована приватній особі з Івано-Франківської області. У декларації відправник вказав, що в посилці є спортивний костюм та продукти харчування (кава, чай, сир, варення). Однак під час огляду посилки митники виявили набір ювелірних виробів: золоті сережки з цінником 1 тис. доларів США, підвіску з цінником 1 тис. доларів та каблучку з цінником 2250 доларів. Прикраси були в заводських упаковках.

Митники склали протокол про порушення митних правил, а ювелірні цінності тимчасово вилучили до рішення суду. Вартість коштовностей становить близько 120 тис. грн.

Згодом Галицький районний суд Львова визнав відправника товару винним у вчиненні правопорушення та наклав на нього стагнення у розмірі вартості товару. А вилучені прикраси суд вирішив конфіскувати у власність держави.

21 жовтня, Львівська митниця повідомила про передачу вилучених цінностей до державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».