Перевізник використовував нерозмитнений автобус VAN HOOL для внутрішніх перевезень

Львівський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та постановив конфіскувати у перевізника з Хмельниччини автобус VAN HOOL за порушення митних правил. Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідно до матеріалів справи, 26 січня цього року в пункт пропуску «Шегині» Львівської митниці прибув рейсовий автобус марки VAN HOOL, який прямував з Республіки Польща до України. Під час здійснення митного контролю транспортного засобу автоматизована система митного оформлення виявила порушення.

Зокрема, рейсовий автобус був ввезений ще у грудні 2020 року на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення до 20 днів». Згодом, 24 червня 2021 року чоловік надав документи, які підтверджували, що транспортний засіб перебував на ремонті та повідомив про це митницю. Водночас, транспортний засіб використовував для внутрішніх перевезень пасажирів на митній території України.

За перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів Галицький районний суд у березні цього року визнав чоловіка винним у скоєнні адміністративного правопорушення (ч. 6 ст. 481 Митного кодексу України) та постановив конфіскувати автобус в дохід держави.

Львівський апеляційний суд 11 травня розглянув апеляцію перевізника на рішення суду першої інстанції та відмовив у її задоволенні.