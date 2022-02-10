Маршрутку «Львів-Соколівка» вилучили за борги власника

У середу, 9 лютого, виконавча служба вилучила в львів’янина мікроавтобус, яким він здійснював перевезення пасажирів на маршруті Львів-Соколівка. Власник мав борг 60 тис. грн перед банком за несплачений кредит.

У Західному міжрегіональному управлінні юстиції розповіли, що власник мікроавтобуса мав борг 60 тис. грн, через що у нього вилучили мікроавтобус, який зареєстрований на нього і яким він здійснював пасажирські перевезення. В управлінні юстиції ZAXID.NET уточнили, що борг стосувався несплаченого кредиту.

У присутності поліцейських державні виконавці забрали мікроавтобус на арештмайданчик Львівської філії ДП «Сетам». Власник зможе його забрати, сплативши борги. В іншому разі транспортний засіб продадуть з аукціону.

Як повідомяллося, у львів'ян забиратимуть автомобілі за несплату аліментів і компослуг. Спільні рейди патрульної поліції та виконавчої служби розпочалися з 7 лютого. Державні виконавці вже вилучили автомобіль Hyundai Sonata у подружжя львів’ян, які заборгували понад 33 тис. грн через порушення правил дорожнього руху.