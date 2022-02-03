Уже незабаром, 7 лютого, розпочнуться спільні рейди патрульної поліції та державної виконавчої служби. Шукатимуть автомобілі боржників, які мають несплачені штрафи, аліменти чи комунальні платежі та інші борги. Де шукати автомобіль людини, у якої є борг, – підкаже державним виконавцям система «Безпечне місто».

Доступ до цієї інформації отримали завдяки меморандуму про співпрацю, який нещодавно підписали міський голова Львова Андрій Садовий та керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Грень.

«Дана система дозволяє моніторити певні періоди чи графіки руху автомобіля боржника, де цей автомобіль їздить, де він паркується. Як наслідок, можна шляхом звуження відповідного поля, знайти конкретний автомобіль конкретного боржника. Завдяки системі «Безпечне місто» ми зможемо швидше та ефективніше погашати всі борги. Не тільки стосовно правил дорожнього руху, а й у сфері аліментів та інших заборгованостей, які є у нас на виконанні», – пояснив начальник Західного управління Міністерства юстиції Тарас Грень.

Відтак сотні відеокамер на дорогах Львова та околиць фіксуватимуть номерні знаки автомобіля, який зареєстрований на боржника. Отримані дані державні виконавці вводитимуть у спеціальну програму, яка сформує щоденний маршрут пересування неплатника. І вже по цьому маршруту патрульні будуть влаштовувати рейди та зможуть зупинити боржника. Якщо під час такої зупинки людина погодиться оплатити штраф чи борг через мобільний застосунок чи банківський переказ, то авто не конфіскують. Якщо ж ні – автомобіль заберуть на штрафмайданчик. Звідти його можна буде забрати впродовж визначеного часу, якщо сплатити заборгованість. Якщо ж ні, авто оцінять та продадуть.

До слова, найбільші заборгованості, за словами працівників виконавчої служби, сягають декількох мільйонів гривень.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter