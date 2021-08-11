На мапі відповідними кольорами позначили адреси помешкань боржників

Працівники «Чернівціводоканалу» створили онлайн-карту з адресами боржників за водопостачання. На карті позначені понад 1200 квартир, в яких є понад 5 тис. грн боргу. У такий спосіб комунальники хочуть присоромити боржників перед сусідами.

Онлайн-карту квартир з боргами за водопостачання прес-служба «Чернівціводоканалу» оприлюднила 10 серпня. «Чернівчани, хочете зазирнути в шпарину? Шпарину боргів водоканалу, яка вартує понад 10 млн грн. Ми умовно позначили адреси помешкань, власники яких могли б суттєво покращити матеріальний стан підприємства. Безоплатне користування водопостачанням та водовідведенням - це шахрайство, яке прирівнюється до крадіжки», – йдеться у повідомленні чернівецьких комунальників.

Працівники підприємства різними кольорами позначили на мапі адреси помешкань найбільш злісних неплатників. Зокрема по кожній з фіолетових адрес проживають чернівчани, які винні підприємству від 5 до 10 тис. грн. Червоним позначені ті домівки, які протермінували свій борг довше, за ними в бухгалтерії підприємства нараховано від 10 до 100 тис. грн. Також там є трійка чорних адрес, борг яких перевищує 100 тис. грн.

Зазначимо, раніше схожу ініціативу реалізували працівники «Чернівцітеплокомуненерго», які оприлюднили карту будинків із боргами за тепло у понад 10 тис. грн. Щоправда там вказували лише загальний борг будинку, а не по кожній конкретній квартирі.