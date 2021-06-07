У Стрию встановили чотири білборди з адресами боржників

У Стрию на рекламних щитах оприлюднили адреси мешканців міста, які заборгували гроші за воду. Чотири білборди встановлені у тих районах містах, де і проживають боржники. Щити з адресами встановили в суботу вранці, 5 червня, і досі ніхто з боржників за воду ще не сплатив.

Загалом у Стрию мешканці заборгували за воду близько 540 тис. грн. Керівництво «Стрийводоканалу» у боротьбі з боржниками вирішили оприлюднити їхні адреси проживання та заборговані суми. На вихідних там встановили чотири білборди, на яких написані місця проживання боржників, у сусідній колонці – сума боргу, а ще фраза: «Вами "пишається" громада міста». Прізвища боржників на щитах не написані. На оприлюдненому фото видно, що сума боргів коливається від 6126 грн до 47490 грн.

«Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюдинили», – розповів ZAXID.NET начальник відділу збуту «Стрийводоканалу» Василь Хомка.

На кожному білборді є від 18 до 20 адрес, розташовані вони неподалік місця проживання боржників. Такі ж білборди з тією ж з фразою «Вами "пишається" громада міста» у листопаді 2019 року з'явилися у Мукачево. Чи стали після цього мешканці виплачувати свої борги – не повідомлялося.