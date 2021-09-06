У Стрию розмістили інформацію про боржників на чотирьох білбордах, у тих районах, де проживають мешканці

Суд оштрафував на 1700 грн директора комунального підприємства «Стрийводоканал» Володимира Козака за розповсюдження персональних даних. Влітку підприємство на рекламних щитах вивісило адреси мешканців Стрия, що заборгували гроші за водопостачання.

Інформація про боржників з’явилась на білбордах у Стрию на початку червня 2021 року. Мешканці заборгували комунальному підприємству 540 тис. грн і, щоб боротись з боржниками, «Стрийводоканал» вирішив оприлюднити їхні адреси на рекламних щитах по всьому місту. Загалом у Стрию розмістили інформацію про боржників на чотирьох білбордах, у тих районах, де проживають мешканці.

Окрім переліку адрес, де проживають боржники, та сум боргів, на білбордах також були підписи «Вами "пишається" громада міста». У «Стрийводоканалі» тоді були переконані, що не публікують персональних даних боржників, оскільки не вказують їхніх прізвищ.

Однак Стрийський міськрайонний суд розглянув цю справу та виявив порушення персональних даних. Посилаючись на тлумачення Конституційного суду, в постанові вказано, що персональними даними є відомості про національність, освіту, релігійні переконання, матеріальний та сімейний стан, адресу та ін.

Директор «Стрийводоканалу» Володимир Козак тричі не приходив на засідання суду, тому справу розглядали без нього. Суддя визнав Назар Янів визнав його винним у порушенні законодавства у сфері захисту персональних даних та оштрафував на 1700 грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.