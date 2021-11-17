У Жовкві 43-річного батька двох дітей відправили до колонії через те, що він не сплачував аліментів на своїх синів. Таке рішення прийняв районний суд. У середу, 17 листопада, прес-служба прокуратури повідомила, що чоловік пробуде у колонії понад два роки.

З оприлюдненого вироку суду, відомо, що 43-річний Богдан Баглай раніше вже був судимий через несплату аліментів, водночас чоловік є учасником АТО.

Ще у 2016 році суд зобов'язав 43-річного батька виплачувати по 900 грн щомісяця на утримання кожного з двох неповнолітніх синів. Однак чоловік не виконував зобов'язання суду, крім того він навіть не влаштувався офіційно на работу.

Від липня 2018 року до сьогодні у чоловіка утворилася заборгованість – майже 140 тис. грн

Попри те, що під час засідання батько двох дітей, визнав свою вину і розкаявся, а також прообіцяв погасити заборгованість, суддя Жовківського суду Зорян Оприск, засудив чоловіка до реального терміну. 43-річний Богдан Баглай проведе у колонії два роки.