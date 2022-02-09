У Львові арештували автомобіль у подружжя львів’ян, які заборгували понад 33 тис. грн

У Львові вилучили автомобіль Hyundai Sonata у подружжя львів’ян, які заборгували понад 33 тис. грн через порушення правил дорожнього руху. Загалом власниця автомобіля Hyundai Sonata та її чоловік, який керує цим автомобілем, отримали 34 штрафи. Про те, що автомобіль боржника зафіксували на вулиці Стрийській, стало відомо завдяки системі «Безпечне місто».

«Учора система «Безпечне місто» сповістила державних виконавців про те, що на одній із вулиць Львова зафіксований боржник. Борг перед державою — понад 33 тис. грн за 34 штрафи за порушення ПДР (частина за перевищення швидкості зафіксованої в автоматичному режимі і один — за керування транспортними засобами в стані сп'яніння)», – повідомили у патрульній поліції у середу, 9 лютого.

Фото Західного управління Мін'юсту

Інформацію про боржника передали найближчому екіпажу патрульних, які й зупинили цей автомобіль. На місце події приїхали виконавці, авто евакуювали на арештмайданчик. Якщо за два тижні львів'янка не сплатить борги, автомобіль продадуть на аукціоні.

Також у патрульній поліції зазначили, що виконавче провадження щодо власниці автомобіля Hyundai Sonata та її чоловіка, який керує цим автомобілем, відкрили ще у травні минулого року.

Також, за інформацією Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, ще один автомобіль боржника у вівторок, 8 лютого, виявили працівники Франківського відділу виконавчої служби. Сума заборгованості власника автомобіля по кредитних зобов'язаннях становить близько 180 тис. грн.

Нагадаємо, що за несплату аліментів і компослуг у львів'ян забиратимуть автомобілі. Спільні рейди патрульної поліції та виконавчої служби розпочалися з 7 лютого.