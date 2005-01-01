Львівський суд повернув громаді міста одне з вкрадених за «Аферою століття» приміщень

Через приїзд Петра Порошенка до Львова вимикали світлофори на маршруті його кортежу

Військова співпраця з Канадою триватиме до кінця року

У четвер, 18 січня, Сихівський районний суд міста Львова ухвалив витребувати на користь громади міста будинок, що розташований на вул. Зеленій, 202. Об'єкт, площею майже 240 м2, є одним із понад двох десятків приміщень, які Львів втратив внаслідок так званої «Афери століття». Після незаконного привласнення більшість об'єктів нерухомості стали власністю Людмили Малькової та Ірини Сандул.

«Такого рішення ми й очікували, оскільки це приміщення вибуло поза волею Львівської міської ради, внаслідок чого ми подали цей позов. Так само з іншими, адже арешти в межах кримінального провадження правоохоронці наклали ще на 24 будинки», – пояснив головний спеціаліст сектору захисту майнових прав ЛМР Андрій Кулик.

Щоправда, рішення суду ще може бути оскаржене.

Зараз юристи Львівської міської ради продовжують оскаржувати у судах виведення з комунальної власності ще понад двох десятків приміщень.

Зі справою про розкрадання комунального майна Львівська міська рада звернулася до правоохоронців у серпні 2016 року. У травні минулого року Галицький районний суд Львова в межах кримінального провадження арештував 24 нежитлові приміщення, які були незаконно виведені з комунальної власності на користь приватних осіб.

Нагадаємо, під час «Афери століття» Львів втратив 25 приміщень. Нагадаємо, зловмисники з допомогою нотаріусів та підроблених документів переписували майно на себе. Головні особи в «Афері століття» – львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова. Саме вони є кінцевими власницями чи не всіх відчужених приміщень.