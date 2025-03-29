Старший солдат був відсутній на службі більше року

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Запорізької області, військовослужбовцю Віталію Ш. за самовільне залишення місця служби з квітня 2023 до травня 2024 року. Старшому солдату присудили п’ять років в’язниці.

За матеріалами справи, Віталій Ш. проходив військову службу за контрактом у званні старшого солдата з вересня 2020 року. У квітні 2023 року він самовільно, без дозволу командира залишив військову частину та не з’являвся на службу понад рік – до травня 2024 року. Цей час проводив на власний розсуд.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він запевнив, що має бажання далі продовжувати військову службу та просив його суворо не карати. Підсудний також підтвердив, що в Пустомитівському районному суді розглядається кримінальне провадження про його обвинувачення у здійснені грабежу (ч. 4 ст. 186 ККУ).

Суддя Василь Кузь визнав Віталія Ш. винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.