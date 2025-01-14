Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав старшого лейтенанта Ярослава С. винним у недбалому ставленні до військової служби, оскільки він невчасно доповів про самовільне залишення частини (СЗЧ) підлеглим. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, у грудні 2024 року начальника відділення інспекторів прикордонної служби, старшого лейтенанта Ярослава С. звинуватили у недбалому ставленні до військової служби. Згідно з матеріалами справи, лейтенант не знав «стан справ» у дорученому йому підрозділі, зокрема, він своєчасно не доповів про відсутність старшого сержанта своєму керівництву. Із 18 жовтня 2024 року сержант пішов у СЗЧ та не повернувся на службу.

На засідання суду Ярослав С. не прийшов та не подавав письмових клопотань. Цю справу розглянув суддя Андрій Іванов, який дослідив усі матеріали, зокрема дані службового розслідування та протокол про адмінправопорушення. Лейтенанту призначили покарання – 17 тис. грн штрафу без сплати судового збору. Постанову ще можна оскаржити.