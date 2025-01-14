Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду рапортів солдата на звільнення зі служби через інвалідність дружини (церебральний параліч). Командування має розглянути проігноровані документи та прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мобілізований у квітні 2024 року солдат. Він розповів, що у липні та серпні 2024 року подавав рапорти на звільнення з військової служби через наявність третьої групи інвалідності у дружини (церебральний параліч), а також через утримання трьох неповнолітніх дітей. За словами позивача, командування належно не розглянуло документи, тому він звернувся до суду.

У матеріалах справи вказано, що перший рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами розглянули лише у частині наявності на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Представник військової частини наголосив, що у військового є лише одна біологічна дитина, а двоє інших є дітьми його дружини і він немає обов’язку їх утримувати. Другий рапорт військова частина не розглянула.

Справу розглянув суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що у цьому випадку на утриманні позивача справді є одна, а не троє неповнолітніх дітей, оскільки він не є їхнім біологічним батьком чи усиновителем. Водночас, наявність у дружини третьої групи інвалідності дає йому право на звільнення з військової служби.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду його рапортів на звільнення зі служби та зобов’язав командування розглянути подані документи та прийняти рішення, яке відповідає вимогам законодавства. Рішення суду ще можна оскаржити.