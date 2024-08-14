Івана Палька затримали під час отримання хабара

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Івану Пальку, який, очолюючи благодійний фонд, за 2000 доларів хабара обіцяв допомогти двом чоловікам виїхати за кордон. Суд призначив Пальку 76,5 тис. грн штрафу з забороною працювати на певних посадах протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, мешканець Львівщини Іван Палько у 2022 році очолював благодійний фонд «Оланта добро». Він пообіцяв звернутись до голови Львівської ОВА щодо внесення двох військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях», як водіїв його благодійної організації. Оскільки чоловіки не мали стосунку до благодійності і просто хотіли виїхати за кордон, Іван Палько оцінив свої послуги у 2000 доларів.

У вересні 2022 року Івана Палька затримали правоохоронці після отримання 2000 доларів від посередника за виїзд ухилянтів за кордон. Щодо директора благодійного фонду порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 368-3 КК України.

У суді Іван Палько свою провину визнав та заявив, що із чоловіком, який передав йому хабар, познайомився у таксі. За словами обвинуваченого, таксист сказав, що є колишнім військовим та допомагає армії, йому начебто потрібно було придбати авто, але він не міг перетнути кордон. Тоді Іван Палько сказав, що є керівником благодійної організації і може йому допомогти, але після перетину кордону він має повернутись в Україну та привезти гуманітарну допомогу. За словами Івана Палька, таксист запитав, чи зможе він допомогти перетнути кордон ще двом його знайомим за 2000 доларів, на що він погодився. Обвинувачений заявляв, що між ними була домовленість, що після перетину кордону чоловіки мають повернутись в Україну та привезти гуманітарну допомогу.

У матеріалах справи вказано, що таксист, який спілкувався із Іваном Пальком про перетин кордону, звернувся до правоохоронців та передавав хабар (2000 імітаційних доларів) під їхнім контролем.

Справу розглянула суддя Ірина Зима, яка дослідила усі матеріали та врахувала, що Іван Палько перерахував для ЗСУ допомогу – 39 тис. грн. Суддя визнала обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 76,5 тис. грн штрафу з забороною працювати на певних посадах протягом року. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що, згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, львівський благодійний фонд «Оланта добро», який очолював Іван Палько, у квітні 2024 року був перейменований на БФ «Безпечне суспільство» та змінив реєстрацію із львівської та київську. Зараз цю організацію очолює Данило Еміров.