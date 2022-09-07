Івана Палька затримали під час отримання хабара

У Львові затримали 28-річного директора благодійної організації, який за 2000 доларів відправляв чоловіків призовного віку за кордон. Про затримання організатора цієї схеми повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури у середу, 7 вересня.

За даними слідства, директор благодійної організації у Львові налагодив схему виїзду чоловіків за кордон, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ. За 2000 доларів США підозрюваний обіцяв посприяти у прийнятті рішень про виїзд за межі держави двох військовозобов’язаних як водіїв його благодійної організації. Також у цю суму входило вироблення для клієнтів всіх необхідних супровідних документів від благодійної організації.

Правоохоронці затримали підозрюваного після отримання обумовленої суми. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура не називає імені затриманого чоловіка. Водночас за даними ZAXID.NET, йдеться про 28-річного Івана Палька, який є директором благодійної організації «Оланта добро».