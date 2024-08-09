Священник просить телефонувати йому у випадку підозрілих прохань від його імені

Відомий львівський священник ієромонах Юрій (Юстин) Бойко розповів, що невідомі створили його фейкову сторінку і просять у людей гроші. Про це прокуратор монастирів отців студитів написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також показав уривок переписки нібито від його імені. Шахрай написав, що їде з капеланами у госпіталь до військових, щоб відвезти ліки і продукти, але не вистачає грошей на пальне – 817 грн. Ініціатор переписки запевняє, що віддасть гроші, а зараз їх немає, бо «ліміт на картці». Також він мотивує своє прохання тим, що люди зараз все менше допомагають ЗСУ.

Скріншот переписки, де невідомий просить гроші від імені Юрія Бойка (фото Facebook Юрія Бойка)

Справжній Юрій Бойко закликав своїх підписників не вестися на такі прохання і уточнювати всю інформацію в приватних повідомленнях або телефонувати йому. Він також попросив звернути увагу на те, що його сторінка у Facebook створена у 2005 році і має приписку до імені – Єрм. Юстин Бойко.

Додамо, що раніше були випадки, коли шахраї створювали фейкові сторінки і просили гроші від імені інших відомих львівських священників, зокрема, настоятеля храму Різдва святої Богородиці отця Ореста Фредини та Львівського митрополита УГКЦ Ігоря Возьняка.