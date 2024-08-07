Затриманий ошукав щонайменше 19 людей

У Києві правоохоронці затримали 26-річного чоловіка за підозрою у шахрайстві. За даними слідчих, він привласнив близько 600 тис. грн, які йому перевели захисники та волонтери на купівлю військового спорядження. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, чоловік шукав у соціальних мережах оголошення про намір придбати військове обладнання та спорядження, потім під виглядом волонтера пропонував свою допомогу у придбанні товару за вигідною ціною. Зокрема, шахрай обіцяв військовим, їхнім дружинам та волонтерам допомогти придбати тепловізори, дрони, аптечки, системи РЕБ тощо. За даними Офісу генерального прокурора, чоловік просив у людей надіслати йому передплату на банківську картку.

«Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив. У посилки замість замовлених товарів він вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Після відправлення посилки псевдоволонтер змінював сім-картку і переставав виходити на зв’язок з ошуканими покупцями. Крім того, чоловік видавав себе за військовослужбовця, який нібито перебуває в зоні бойових дій, і збирав гроші на ремонт автомобіля.

За попередніми підрахунками, таким чином шахрай ошукав щонайменше 19 людей та привласнив близько 600 тис. грн.

Слідчі повідомили чоловік про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі поліція звернулася з клопотанням до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.