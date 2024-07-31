Шахрайці загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали 28-річну жінку, яку підозрюють у шахрайстві. За версією слідства, жінка привласнила гроші, які люди донатили на потреби Збройних сил України. Про це у середу, 31 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

Слідчі встановили, киянка публікувала в закритих групах одного з месенджерів справжні оголошення про збори грошей для підрозділів ЗСУ на генератори та автомобілі, однак вказувала номер власної банківської картки та рахунку. Таким чином жінка привласнила щонайменше 20 тис. грн, які задонатили вісім людей. Гроші шахрайка витратила на власні потреби.

Правоохоронці викрили жінку та здійснили обшук у її помешканні. Під час слідчих дій у неї виявили речові докази, які підтверджують її шахрайську діяльність: телефони з листування та банківські картки.

Слідчі оголосили затримані про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють, особи всіх потерпілих та остаточну суму збитків.