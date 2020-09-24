Вистави скасували до 3 жовтня

Львівський національний драматичний театр ім. Марії Заньковецької пішов на карантин. Таке рішення керівництво театру прийняло через збільшення кількості хворих серед працівників.

«Театр йде на карантин із 24 вересня по 3 жовтня. Таке рішення ми вимушені були прийняти у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед працівників театру. Усі вистави, що були заплановані у цей період перенесено на інші дати, а придбані квитки дійсні. Слідкуйте за нашим репертуаром у соціальних мережах та на офіційній сторінці театру», – повідомили на сторінці театру у Facebook.

Нагадаємо, на початку вересня, театр ім. Марії Заньковецької відкрив свій 103-й сезон виставою «Сватання на Гончарівці» на великій сцені та прем'єрою «Життя P. S.» на камерній сцені.