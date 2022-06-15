Прем'єра відбудеться 1 липня на сцені «Нижнього залу» у підвалі театру

Нова вистава Львівського обласного театру ляльок під назвою «Шмата. Одного разу у бомбосховищі» – драматична комедія про життя під час війни, спроба щиро порозмовляти про наші теперішні страхи та сумніви, а також вдарити по ним зарядом міцного живого гумору.

Текст вистави створювався у спонтанних акторських імпровізаціях, опрацьованих драматургом театру Андрієм Бондаренком. Тож усі діалоги та монологи звучать максимально правдиво і життєво. У виставі присутні також елементи стендапу.

Звичайне бомбосховище і п’ятеро незнайомих людей, які прийшли сюди, пересидіти повітряну тривогу. Не дуже весела ситуація, а ще й над кожним персонажем витають свої особисті клопоти та переживання. І ніби щось навмисне підштовхує наших героїв до сварок та конфліктів, якесь зло ніби сочиться із щілин підвалу, роздмухуючи настрій зневіри. А що як це містичний Чужий, потойбічний «диверсант» проводить «спецоперацію» в головах наших героїв?

Як знайти цього Чужого? Як віднайти в собі сили боротися із зневірою, яка щоденно накриває українців? Розмовляючи, сварячись, конфліктуючи, жартуючи та звіряючи найпотаємніше, герої вистави долають прикрих демонів та наближають перемогу над злом.

Зрежисерувала постановку Яна Титаренко, головна режисерка театру. Сценографію створила Інесса Кульчицька, головна художниця театру.

Показ «Шмати» відбуватиметься у справжньому бомбосховищі, на сцені «Нижнього залу» у підвалі театру. Прем’єра запланована на 1 липня о 19:00.