У рамках Львівського тижня скульптури 2023 в арт-центрі «Я Галерея» на вулиці Шота Руставелі та Ya Gallery Black на площі Соборній відкрились виставки відомих українських митців Уляни Ярошевич та Миколи Малишка. Куратором обох виставок є Павло Гудімов.

У Ya Gallery Black представив роботи Уляни Ярошевич «Прогрес». Тут представлена її скульптура переважно початку 2000-х та свіжі ескізи скульптури в акварелях. Художниця-керамістка використовує у своїй художній практиці техніку гончарного кола, виготовляє багатомодульну скульптуру. Роботи різноманітні за сюжетами й кольоровими рішеннями. Фантастичні звірі, відомі постаті, нові погляди на знайомі памʼятники, чорне і барвисте. Виставка триває до 19 листопада.

Основний простір «Я Галерея» представляє виставку скульптур Миколи Малишка «У собі» з різних серій, але з впізнаваною авторською пластикою, масивні деревʼяні скульптури-образи людей з прямокутними формами. До виставки увійшло 3 роботи із серії «10 постатей» та твори з проекту «Земні виміри».

«Тисячоліттями митці боролися за свободу. Я на тому шляху. Оце найважливіша складова моєї скульптурної творчості», – підсумовує автор.

«Перші тендітні скульптурні твори 1980-х співіснують з монументальними, грубими, тесаними скульптурами останніх десятиліть, і свіжими експериментами абстрактних форм. В собі – це характеристика мистецьких роздумів. Що відбувається в голові художника, коли зароджується творча ідея або її імпульс? У Малишка – це завжди живий ескіз, який показує пошук і трансформацію задуманого об'єкту від начерку до креслення. Можна годинами розглядати аркуші з рисунками майбутньої скульптури. Звичайний офісний папір перетворюється на нескінченні лабіринти пошуків, копирсання в ідеях, минулих і ще не сказаних. Таїнство первинного створення ховається в рисунках. Магія готової скульптури відбувається перед вами», – вважає Павло Гудімов.

Нагадаємо, Львівський тиждень скульптури відбувається вже вдруге. Це найбільша скульптурна подія країни. Цьогоріч він відбуватиметься у більш ніж 10 виставкових просторах, де будуть представлені понад 300 скульптур, об'єктів та інсталяцій, включаючи великі паркові й вуличні скульптурні проекти.

Темою Львівського тижня скульптури у 2023 році є взаємодія нового і старого. Саме цьому присвячений говловний проект тижня «Старе і нове / Нове і старе», що розмістився у Палаці мистецтв.

Також у межах Львівського тижня скульптури «Скульптурний маршрут» у Стрийському парку приймає колекцію гранітної пластики з Канева від мистецького об'єднання «Червоне Чорне». «Я Галерея» показує персональні виставки класиків Миколи Малишка та Уляни Ярошевич та Скульптурний кабінет.

Виставка ескізів до майбутньої паркової скульптури Ярослава Мотики «Викрадення Європи» триває у Сенсотеці у Стрийському парку. Також львівський та київський залізничні вокзали демонструють авторів Тижня скульптури у своїх просторах. У ТЦ Victoria Gardens триває виставка скульптур Ярослава Мотики, Дениса Шиманського, Володимира Семківа, Василя Гриневича та Олексія Абрамова.

Відкрилась нова «Вулична галерея Шевченка», де на новій відремонтованій ділянці показують сучасні скульптури українських художників. Скансен візьме участь інсталяцією Влодка Кауфмана. Національний музей запланував виставку Івана Самотоса. Львівська академія мистецтв проводить конкурс творчої студентської скульптури та одноденну конференцію.