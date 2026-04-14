Обладнання передали на кафедру внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького отримав сучасне лабораторне обладнання для молекулярно-генетичних досліджень. Його профінансував Світовий банк у межах інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», повідомляє МОН.

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики отримала три мікроскопи з камерами та кейсами для транспортування, а також мікроскоп лабораторного класу з робочою станцією.

«На базі лабораторії проводитимуть молекулярно-генетичні дослідження, а також проходитимуть практичну підготовку студенти ветеринарного факультету. Крім того, сучасна лабораторія стане відкритим простором для абітурієнтів під час ознайомчих візитів їм демонструватимуть практичні дослідження та можливості нового обладнання», – пояснили у міністерстві.

Нове обладнання також надійде до північного кампусу університету в місті Дубляни, де функціонує лабораторія агроекологічної діагностики.