Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) отримав ліцензії на підготовку фахівців за новими спеціальностями. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав відповідний указ 6 квітня.

Як вказано у повідомленні університету, уже у 2026 році ЛНМУ пропонуватиме вступникам опанувати фах за освітніми програмами «Лабораторна діагностика» та «Нутриціологія».

Ліцензія передбачає прийом на навчання по 50 осіб за кожною із спеціальностей. Це буде перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, яку згодом можна буде продовжити на другому (магістерському) рівні. Для вступу на ці спеціальності не передбачено мінімального прохідного балу.

