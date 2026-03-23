Львівські університети готуватимуть фахівців із безбар’єрності
Мінрозвитку затвердило освітні програми, які розробили 10 українських університетів
Міністерство розвитку громад та територій затвердило освітні програми підвищення кваліфікації для фахівців із безбар’єрності, які розробили 10 українських університетів. Фахівців готуватимуть у різних областях, зокрема у Львові, Києві, Івано-Франківську.
Як повідомило міністерство 23 березня, після проходження навчання слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенції у сфері фізичної безбар’єрності.
«Цього року Рада безбар’єрності визначила одним із пріоритетів розвиток системи навчання та професійної підготовки у цій сфері. Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою. Йдеться не лише про нове будівництво, а й про оцінку та модернізацію вже існуючих об’єктів – лікарень, шкіл, ЦНАПів, вулиць. Практика показує, що громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Саме на цей запит відповідає нова освітня програма», – зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.
У яких університетах готуватимуть фахівців із безбар’єрності:
- Національний університет «Львівська політехніка»;
- Київський національний університет будівництва і архітектури;
- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
- Національний університет «Чернігівська політехніка»;
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
- Черкаський державний технологічний університет;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- Національний університет «Запорізька політехніка»;
- Сумський національний аграрний університет;
- Національний університет «Київський авіаційний інститут».
Раніше Мінрозвитку затвердило Типову освітню програму підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності», яка стала основою для запуску підготовки у закладах вищої освіти з 2026 року. Документ визначає єдині стандарти навчання, водночас дозволяє університетам адаптувати програми під власні освітні підходи.
Мета програми – збільшити кількість фахівців, які зможуть кваліфіковано оцінювати доступність різних типів будівель і просторів та впроваджувати рішення безбар’єрності в різних типах об’єктів.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в Україні запрацювала Мапа безбар’єрності і Львівська область увійшла до п’ятірки лідерів за рівнем доступності громадських просторів.