Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою

Міністерство розвитку громад та територій затвердило освітні програми підвищення кваліфікації для фахівців із безбар’єрності, які розробили 10 українських університетів. Фахівців готуватимуть у різних областях, зокрема у Львові, Києві, Івано-Франківську.

Як повідомило міністерство 23 березня, після проходження навчання слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенції у сфері фізичної безбар’єрності.

«Цього року Рада безбар’єрності визначила одним із пріоритетів розвиток системи навчання та професійної підготовки у цій сфері. Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою. Йдеться не лише про нове будівництво, а й про оцінку та модернізацію вже існуючих об’єктів – лікарень, шкіл, ЦНАПів, вулиць. Практика показує, що громади потребують більше кваліфікованих спеціалістів, які мають сучасні знання з проєктування, моніторингу доступності та оцінки відповідності будівель і просторів вимогам безбар’єрності. Саме на цей запит відповідає нова освітня програма», – зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

У яких університетах готуватимуть фахівців із безбар’єрності:

Національний університет «Львівська політехніка»;

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;

Національний університет «Чернігівська політехніка»;

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

Черкаський державний технологічний університет;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Національний університет «Запорізька політехніка»;

Сумський національний аграрний університет;

Національний університет «Київський авіаційний інститут».

Раніше Мінрозвитку затвердило Типову освітню програму підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності», яка стала основою для запуску підготовки у закладах вищої освіти з 2026 року. Документ визначає єдині стандарти навчання, водночас дозволяє університетам адаптувати програми під власні освітні підходи.

Мета програми – збільшити кількість фахівців, які зможуть кваліфіковано оцінювати доступність різних типів будівель і просторів та впроваджувати рішення безбар’єрності в різних типах об’єктів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в Україні запрацювала Мапа безбар’єрності і Львівська область увійшла до п’ятірки лідерів за рівнем доступності громадських просторів.