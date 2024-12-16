Головний залізничний вокзал у Львові адаптують до потреб людей з інвалідністю. Укрзалізниця оголосила перший тендер на інклюзивне пристосування платформ. Львівський вокзал не вперше зазнає змін, насправді його багато разів перебудовували. Розповідаємо історію цього найдавнішого українського двірця.

У XIX ст. у Львові звели практично відразу два вокзали. У ті часи прокладання залізниці через місто гарантувало його розвиток. А Львів був головним транспортним вузлом Галичини. Першу залізничну гілку австрійська влада проклала зі Львова до Відня – тодішньої столиці імперії. Головний вокзал, схожий на неоготичний замок з вежами, збудували у 1861 році.

Перший львівський вокзал 1861 року

Місце, яке обрали для львівського вокзалу, тоді було заболоченим, але на узгір’ї. Будівельні роботи вело цісарсько-королівське Привілейоване товариство галицьких залізниць імені Карла Людвіга. Офіційне відкриття вокзалу відбулося 4 листопада 1861 року. Перший поїзд вирушив до Відня.Наступні поїзди курсували також до Перемишля і Кракова. Згодом залізничну мережу розширили навсібіч, полотно сполучало Львів з Тернополем, Чернівцями, Бродами, що тоді були прикордонним з Російською імперією містом.

Інтер'єр Чернівецького вокзалу у Львові

Дослідниця Ірина Котлобулатова в Енциклопедії Львова пише, що будівля вокзалу налічувала зали очікування для пасажирів усіх класів, ресторан, кав’ярню, адміністративні приміщення, каси, поштове відділення. Поруч спорудили помешкання для службовців, казарми для наглядачів і залізничних робітників, ремонтні майстерні та склади.

1866 року збудували Чернівецький вокзал (приблизно на місці сучасного Приміського). Ця будівля була у схожій стилістиці, нетинькована з цегли двох кольорів, крита черепицею. Чернівецький двірець приймав спершу пасажирські, а потім вантажні потяги. Цей вокзал зараз втрачений, але на честь нього назвали вулицю, що веде від Городоцької до головного вокзалу, – Чернівецька.

Поїзд біля Чернівецького вокзалу у Львові

Залізниця розвивалася, маршрути збільшувалися, відповідно вокзал не справлявся з потоком поїздів і пасажирів, які щораз зростали. На початку XX ст. вирішили збудувати нове, більше приміщення вокзалу. Його спроєктував архітектор Владислав Садловський, а роботи виконувала фірма Івана Левинського та Альфреда Захарієвича.

Новий вокзал збудували у 1904 році

На цьому об’єкті будівничі мали можливість застосовувати новітні технології – залізобетонні конструкції склепіння купола, пішохідні тунелі. Автори книги «Архітектура Львова» зазначають, що вперше на Галичині тут зробили кіоски за системою Еннебіка. А центральний фасад оформили під впливом павільйонів станції віденського метро, яке напрацював Отто Вагнер. Перон накривав дебаркадер – склепінчасте перекриття зі сталі і скла з арками на металевих опорах. Конструкцію називали «павутиною, розтягнутою на стеблинах, що виросли з бетону».

Перон

На цьому новому вокзалі зали очікування поділялися на 3 класи. «Це були вишукані салони, повні канделябрів, люстр, позолоти, м’яких крісел і кушеток», – цитують спогади сучасників у книзі «Архітектура Львова». Тадей Обмінський та Олександр Лушпинський спроєктували їдальню та ресторан. Зовні фасад прикрасили алегоричними скульптурами жінки, чоловіка і лева які символізували залізницю, торгівлю, промисловість і Львів. Головний вестибюль доповнював вітраж «Архангел Михаїл» з панорамним видом Львова на тлі. У рік відкриття нового вокзалу – 1904 – він вважався одним із найсучасніших у Європі.

Почекальня 3 класу

На жаль, гарне приміщення, що було візитівкою міста, сильно постраждало під час Першої і Другої світових воєн. 1915 року вокзал підпалили російські війська, що відступали зі Львова. Будівлю також обстрілювали в час польсько-української війни 1918-1919 років. Після завершення всіх бойових дій вокзал відновлювали понад 10 років. Однак чергова світова війна завдала нових втрат.

Вокзал у 1941-1944 роках

Повоєнну відбудову завершила вже радянська влада у 1957 році. Щоправда, багато декору вже не відновлювала. За ідеологією тодішньої влади, споруда має бути функціональною, а не прикрашеною.

Площа перед вокзалом після реконструкції (фото Юpiя Koбepникa)

Вже у наші, новітні часи споруду вокзалу відреставрували у 2003 році, до його 100-річчя. А 2020 року місто завершило масштабну реконструкцію площі Двірцевої. Наступні роботи передбачають влаштування ліфтів, ескалаторів та підняття перонів для інклюзивності. Львівський вокзал досі є найбільшим транспортним вузлом західної України: у перші місяці великої війни він приймав по 130 тисяч людей на день.

Архівні фото з Вікіпедії, сторінок Austro-Hungarian Bahnhöfe та «Мандрівка старим кордоном» у Facebook