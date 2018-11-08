Львівський журналіст-мандрівник вирушить в Антарктиду знімати фільм про полярників

Андрій Мочурад збирає гроші на техніку для зйомок

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 18:011330

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Львівський журналіст-мандрівник вирушить в Антарктиду знімати фільм про полярників
фото з Facebook-сторінки Андрія Мочурада
Андрій Мочурад пробуде на антарктичній станції «Академік Вернадський»

У січні львівcький журналіст та мандрівник Андрій Мочурад поїде до Антарктиди знімати фільм про українських полярників, які працюють на дослідницькій станції «Академік Вернадський». Для цього чоловікові потрібна камера, здатна знімати у якості 4К, тому він розпочав збір грошей.

Як розповів Андрій Мочурад ZAXID.NET, ідея поїхати в Антарктиду у нього народилась на початку 2018 року після зустрічі із науковцем та керівником Національного антарктичного наукового центру Євгеном Диким, разом з яким вони воювали у зоні АТО.

«Євген знав, що я знімав репортажі в АТО та в Іраку. Я спитав, чи буде в них цього року експедиція і як у них з висвітленням. Він сказав, що експедиція буде, але на висвітлення в них нема грошей. Він підкинув ідею мені зняти фільм про антарктичний центр, але все, що зміг запропонувати – це проживання і харчування на станції», – розповів Андрій Мочурад ZAXID.NET.

Допомагатиме у зйомці Андрієві його товариш з Луцька Віктор-Микола Гаврилюк, який зараз подорожує Бразилією. Хлопці зустрінуться в Аргентині, куди Андрій Мочурад полетить 1 січня, автостопом їхатимуть до Пунта-Аренаса на півдні Чилі, а вже звідти попливуть до Аргентини.

«Фактично дорогу ми собі оплатимо, адже поїздки автостопом дозволять нам суттєво зекономити. Але для зйомки повноцінного фільму нам потрібна техніка, яка знімає в 4К. Наявна в мене техніка не має такої якості. Тобто в мене є мікрофон, світло, камери GoPro. Але на якісну камеру, яка дозволить зняти відео телевізійного формату, у нас грошей нема. А це як мінімум 2 тисячі доларів за вживану камеру», – пояснив мандрівник.

Охочі посприяти ініціативі можуть контактувати з Андрієм Мочурадом через його сторінку у Facebook або перерахувати гроші на картку «ПриватБанку»: 5168742220919967.

Також хлопці вирішили використовувати у мандрівці одяг та взуття виключно українських брендів, і деякі з них погодились їх підтримати.

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